Banche ecco gli stipendi dei Ceo | chi è il più pagato

Il 2024 è stato un anno di grande successo per leeuropee, con conseguenti aumenti significativi dei compensi per i loro amministratori delegati. Tuttavia, ciò ha anche sollevato questioni sulla giustizia di tali retribuzioni.Nel 2024, i Ceo delle principalieuropee hanno guadagnato in media 7,6 milioni di euro.Sergio Ermotti, di UBS, è in cima alla classifica con 15,6 milioni di euro.Andrea Orcel, di UniCredit, segue con 13,2 milioni di euro, registrando un aumento del 32 per cento rispetto al 2023.Altri Ceo conelevati includono Christian Sewing di Deutsche Bank e Hector Grisi di Santander.Anche Carlo Messina, Ceo di Intesa Sanpaolo, è nella lista dei più pagati.In molte, è aumentato il numero di manager consuperiori al milione di euro.Fattori che influenzano i compensi:Gran parte della retribuzione dei Ceo è legata a obiettivi di performance, in particolare alla redditività.