Zonawrestling.net - AEW: La Hurt Syndicate respinge MJF, Lashley accetta la sfida per i titoli di coppia a AEW Dynasty

Leggi su Zonawrestling.net

L’episodio del 2 aprile di AEW Dynamite ha fatto tappa al Peoria Civic Center di Peoria, Illinois. Non si può mai sapere cosa aspettarsi dalla AEW e questo è ancora più vero quando MJF è coinvolto. Laè salita sul ring all’inizio della seconda ora dello show. A causa dei temporali nel Midwest, Shelton Benjamin non ha potuto partecipare, ma Bobbye MVP erano presenti. Prima che qualcuno dei due potesse parlare, la musica di MJF ha iniziato a suonare e lui è salito sul ring. Before Thecould say ANYTHING: enter MJF!Watch #AEWDynamite LIVE on TBS + Max!@TheMJF @FIGHTBOBBY @The305MVP pic.twitter.com/yQClJx3ASV— All Elite Wrestling (@AEW) April 3, 2025 Laè salita sul ring all’inizio della seconda ora dello show. A causa dei temporali nel Midwest, Shelton Benjamin non ha potuto partecipare, ma Bobbye MVP erano presenti.