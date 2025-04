Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-04-2025 ore 09:10

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione Diaz a l'infomobilità un servizio dellaun incidente sulla Nomentana bis è la causa delle code da via Monte Bianco la rotatoria per via Palombarese direzioneci spostiamo sulla Cassia altro incidente causa code da via di baccanello ha le rughe direzione Viterbo andiamo ora sul Raccordo Anulare in esterna per un mezzo pesante fermo si rallenta tra Casal del Marmo seguire rallentamenti ma per traffico da Boccea Pescaccio poi code a tratti dallaFiumicino alla Laurentina e traffico rallentato dalla Ardeatina alla Tiburtina interna code a tratti dalla Salaria la Tiburtina poi dal diramazionesud all'ardeatina e dalla Laurentina allaFiumicino ci spostiamo sul tratto Urbano dellaTeramo direzione centro code da Togliatti al bivio per la tangenziale est e in uscita file da Togliatti al Raccordo Anulare infine sullaFiumicino code a tratti da raccordo anulare a via della Magliana verso l'Eur Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio dellahttps://storage.