I commenti Mezzetti | Fermata del bus per raggiungerlo agevolmente

Mezzetti: "Fermata del bus per raggiungerlo agevolmente»

Il progetto visionario del Modena unisce davvero tutti. "Una delle società storiche della nostra regione ha messo delle radici ancora più profonde nel territorio", ha detto il consigliere ed ex sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli. Segue l’intervento dell’attuale primo cittadino, Massimo: "Dobbiamo pensarci come un piccola metropoli, Modena e Nonantola sono vicine e lavoreremo anche ad unaautobus per consentire di raggiungere il centro. Questo investimento conferma l’ambizione della società". La soddisfazione più concreta la prova Tiziana Baccolini, sindaca di Nonantola: "Abbiamo messo a disposizione tutte le nostre possibilità – ha detto – il nostro sacrificio è relativo alle leggi regionali sul consumo di suolo, gli interventi avranno un impatto limitato e siamo certi che il nuovo centro del Modena possa offrire un ritorno alla nostra comunità in termini di indotto e prestigio".