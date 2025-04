Stuprata e drogata dal padre adottivo per 6 anni | la bimba finita nel giro di pedofili a Cuneo

Leggi su Fanpage.it

Le presunte violenze si sarebbero consumate in una casa del Cuneese e un’altra in valle Stura. La vittima, oggi 25, all’epoca dei fatti ne aveva appena 11. Forse non avrebbe mai raccontato quello che le era accaduto se l’imputato (62enne) non avesse ripetuto il copione con un’altra bambina, figlia di amici di famiglia. Le indagini hanno portato alla luce gravi elementi riguardanti una rete di abusi, episodi di abusi su minori, utilizzo di droga.