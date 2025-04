Thesocialpost.it - Riccardo Piatti rompe il silenzio sull’addio di Sinner: “Sono stato duro con lui, ma serviva”

Dopo sette anni di lavoro fianco a fianco, la separazione trae Janniknel 2022 ha segnato una svolta per entrambi., uno dei coach più rispettati del circuito, ha scelto di parlare per la prima volta della fine del loro rapporto professionale e dell’impatto che ha avuto su di lui. “Ho smesso di vivere la vita degli altri. 52 settimane all’anno in trasferta, la mia famiglia che ruotava intorno alle esigenze del giocatore. Oratornato a ciò che amo di più: insegnare tennis”, racconta il tecnico comasco.IlTennis Center di Bordighera continua ad accogliere giovani talenti, con l’obiettivo di formare i futuri campioni del circuito ATP. Tra i nomi più promettenti,cita il sardo Carboni, l’indiano Dhamne e il francese Debru. “Il nostro centro non è un supermercato, qui si cresce con metodo e dedizione”, sottolinea l’allenatore.