Castel Volturno: Eseguite demolizioni delle strutture di pesca abusive lungo il fiume Volturno

Avviate le operazioni di rimozione di 60 manufatti illegali: intervento coordinato tra Regione, Provincia e Comune per il ripristino della legalità e dell’ambiente.Nella mattinata del 10 marzo, hanno avuto inizio le operazioni di demolizionedarealizzate abusivamente nel comune di(CE),le sponde del tratto terminale del, per una lunghezza di circa 9 km a partire dalla foce.Trattasi in totale di 60, realizzate diversi anni fa, costruite generalmente con elementi strutturali tipo tralicci e cavi in acciaio capaci di sostenere una grossa rete dadi forma quadrata, denominata “Cala Cala”,dimensioni planimetriche di 10 mt. x 10 mt. (dislocate quasi tutte nella mezzeria del), nonché di un locale, realizzato sulla sponda del, in cui è allocato l’argano ed il verricello azionato da un motore a scoppio o elettrico che servono a movimentare in verticale la grossa rete da, oltre che per il contenimento di attrezzature varie e di un piccolo natante necessario per il recupero delto sotto la rete al centro del