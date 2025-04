Effetto dazi sulle borse mondiali Tokyo chiude a – 28% Mercati europei in rosso Milano – 2%

Ilfattoquotidiano.it - Effetto dazi sulle borse mondiali. Tokyo chiude a – 2,8%. Mercati europei in rosso, Milano – 2%

L’annuncio distatunitensi, risultati superiori alle attese, appesantisce ledi tutto il mondo. In Asia,ha chiuso a – 2,8% (il Giappone subirà tariffe del 24%) Hong Kong a – 1,6%. Nella notte l’oro, bene rifugio per eccellenza, ha raggiunto un nuovo massimo storico a 3.167 dollari l’oncia (31 grammi).Apertura inper l’Europa.cede il 2% con le banche che scivolano. Unicredit perde il 4%, Bper il 4,6%. Male anche Stm (-3%) e il comparto dell’auto con Iveco (-2,7%) e Stellantis (-1,7%). Francoforte inizia le contrattazioni a -2,4%, Parigi a -2,15%, Londra a -1,43%. La Gran Bretagna è oggetto di un trattamento “di favore” da parte della Casa Bianca con tariffe al 10%, la metà di quelle previste per l’Unione Europea, Italia inclusa.Deciso rafforzamento dell’euro sul dollaro (+ 1,1%).