Lapresse.it - Sfruttamento sessuale di minori online, scoperti l’enciclopedia e lo streaming online della pedopornografia

La Polizia di Stato ha condotto una vasta operazione contro lodi, coordinata dalla Procura Distrettuale di Napoli. Sono 15 le persone indagate di cui 4 tratte in arresto per detenzione di ingente materiale pedopornografico, con il sequestro di numerosi wallet di criptovalute, nonché dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di files illegali. Nel corso delle attività investigative è stata accertata anche l’esistenza di una pagina presente nel dark web denominata ‘Wikipedo‘, quale enciclopedia dedicata al mondocon tanto di “manuale di istruzioni per il pedofilo”. L’operazione ha permesso di identificare i soggetti che hanno effettuato diversi pagamenti in criptovaluta per accedere alla piattaforma nel Dark web denominata ‘KidFlix‘, utilizzata per la riproduzione on-demand di contenuti multimediali a carattere pedopornografico raggruppati per categorie.