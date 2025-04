Secoloditalia.it - Meloni: «I dazi sono una misura sbagliata. Cercheremo un accordo». Il governo al lavoro per difendere il sistema produttivo

Una», rispetto alla quale bisogna ancora lavorare per cercare di «scongiurare una guerra commerciale». Dopo il discorso con cui Donald Trump ha annunciato formalmente l’introduzione deia livello globale, e fissati al 20% per l’Ue, Giorgiaha ribadito la linea delitaliano sui propri social. «L’introduzione da parte degli Usa diverso l’Unione Europea è unache consideroe che non conviene a nessuna delle parti. Faremo tutto quello che possiamo per lavorare a uncon gli Stati Uniti, con l’obiettivo di scongiurare una guerra commerciale che inevitabilmente indebolirebbe l’Occidente a favore di altri attori globali. In ogni caso, come sempre – ha sottolineato il premier – agiremo nell’interesse dell’Italia e della sua economia, anche confrontandoci con gli altri partner europei».