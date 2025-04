Illycaffè, in arrivo una linea produttiva per il mercato americano

Leggi su Ildenaro.it

accelera sul piano internazionale e punta agli Stati Uniti per espandere la propria capacità. Non si tratta di un addio all’Italia, ma della possibile apertura di unadedicata esclusivamente al, oggi il più rilevante per l’azienda triestina.A confermare questa ipotesi è l’amministratore delegato Cristina Scocchia, che in un’intervista al Corriere della Sera ha dichiarato che il gruppo sta valutando se sia più conveniente produrre in loco ciò che viene commercializzato negli USA. Una decisione strategica, tanto che ha sottoto: “Sarebbe un autogol non farlo”.Il 2024 si è chiuso con risultati molto positivi per, in netta controtendenza rispetto alle difficoltà del settore: i ricavi hanno toccato quota 630 milioni di euro, con un incremento del 6 per cento rispetto all’anno precedente, mentre l’utile netto è salito del 42 per cento, superando i 33 milioni.