Nanni Moretti ricoverato in terapia intensiva: come sta ora

L’attore e regista ha avuto un infartoda ieri sera, 2 aprile, èal San Camillo di Roma e si trova incardiologica. L’attore e regista di 71 anni ha accusato un infarto ed è stato subito portato in ospedale.Secondo quanto riparte Repubblica, le condizioni sono stabili ma la prognosi rimane riservata e per la giornata di oggi si attendono news e un bollettino medico.Già qualche mese fa, a ottobre era stato colpito da infarto e poi dimesso dopo vari esami. Aveva così mandato un video saluto per scusardi della sua essenza a Napoli per la presentazione del film Vittoria. «Mi dispiace non poter essere lì con voi, ma sto bene. Starò meglio e tornerò presto».Subito puntuale il sostegno sui social e i messaggi per, icona del cinema italiano.