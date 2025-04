Zonawrestling.net - AEW: Dynasty si avvicina, una card imperdibile per un torneo leggendario

Kevin Knight fa il suo ingresso sotto i riflettori della AEW in grande stile: affronterà Will Ospreay nel turno di apertura delOwen Hart Foundation ad AEW. Il match è stato annunciato durante l’episodio di AEW Dynamite della scorsa notte, poco dopo la rivelazione dell’intero tabellone del, confermando che Knight e Ospreay si sfideranno in diretta pay-per-view. Per Knight, sarà il debutto assoluto in un PPV AEW, e non potrebbe esserci un’occasione più grande: affrontare uno dei migliori wrestler al mondo in undal prestigio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da All Elite Wrestling (@aew)L’incontro era già stato anticipato all’inizio della serata, quando Knight e Ospreay hanno fatto squadra per sconfiggere Blake Christian e Lee Johnson in un match di coppia.