LA curiosità In tribuna vip Loftus-Cheek dopo l’operazione L’inglese ed Emerson attesi al rientro a fine mese

Per la parte finale della stagione il Milan conta di avere a disposizione ancheRoyal e. Il primo è fermo dagennaio, a causa di una lesione distrattiva di alto grado del polpaccio destro, rimediata in Champions League contro il Girona, proprio nei giorni durante i quali era in atto una trattativa per il suo passaggio al Galatasaray. Fin qui l’esterno, arrivato in estate per 15 milioni più bonus dal Tottenham, con un contratto da 2,5 milioni a stagione netti fino al 2028 (con opzione per un altro anno), ha reso al di sotto delle aspettative. Il brasiliano ha ripreso a lavorare, dapprima con sedute in piscina e, da settimana scorsa, correndo sulla sabbia. Potrebbe rientrare per, così come: tornato a Milano (ieri era a San Siro)essere stato operato d’appendicite domenica a Napoli, aveva appena recuperato definitivamente da una lesione del bicipite femorale destro rimediata a dicembre (e da alcune ricadute).