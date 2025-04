Ilfattoquotidiano.it - “Capisco la guerra di resistenza ucraina, ma faccio il possibile per salvarmi la vita”

Qualche giorno fa mi è venuto in mente di ricercare via chat un ragazzo conosciuto a Kiev quasi due anni fa, al Festival Lgbt. Allora mi aveva fatto dichiarazioni molto patriottiche: “per noi lottare contro l’orco russo e contro l’omofobia è la stessa battaglia. Lo vedi tu stesso quanti giovani ci sono in, e non scappiamo”. Sono rimasto molto stupito ora, quando mi ha risposto che adesso si trova in una capitale europea. Dato che l’ho conosciuto come un tipo molto sveglio e molto “nerd” – lavorava, era inserito in qualche organizzazione importante – a tutta prima ho pensato che fosse nella Ue con un qualche permesso speciale governativo. Invece mi ha risposto che era scappato.“Sette giorni a piedi per le montagne: ho attraversato i confini della Romania”. Sono rimasto spiazzato. “E’ stata una decisione difficile, ma penso che sia giusta per me.