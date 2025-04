Inter-news.it - Calvarese: «Fabbri in Milan-Inter? All’Inter dati 2 gialli inesistenti»

Leggi su Inter-news.it

L’ex arbitrocommenta la prestazione diin. Le sue parole in particolare sulle ammonizioni.SILENT CHECK – Il giudizio di Gianpaolosulla prestazione di Micheal: «Dopo un paio di stagioni complicate, quest’anno Michaelsi sta rilanciando, anche nei big match. A San Siro il derby non gli sfugge di mano, non fa gravi errori, ma commette qualche sbavatura tecnica e disciplinare. L’unico episodio degno di nota del primo tempo è il silent check in occasione della deviazione di gomito di Leao nell’area rossonera. Niente penalty, giustamente: il portoghese è in marcatura e prova a spostare il braccio, alzandolo, e il pallone gli sbatte prima sull’addome e solo successivamente sotto al gomito. Ancora più breve il silent check per un presunto fallo di mano di Darmian nell’altra area, qualche minuto prima: giusto lasciar correre».