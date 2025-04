Lettera43.it - Le conseguenze dei dazi trumpiani su Borse ed equilibri globali

Leggi su Lettera43.it

È bastata una conferenza stampa-show nel Rose Garden per tracciare una linea netta sullazzazione. La decisione di Donald Trump di vararegeneralizzati, e non certo «gentili» come aveva preannunciato, apre le porte a una guerra commerciale di proporzioni. Ma rappresenta anche un ribaltamento delle regole che hanno governato il mondo dal secondo Dopoguerra. Il presidente americano ha rilanciato il suo piano per «liberare l’America», ma soprattutto per scaricare sul resto del mondo il costo di questa liberazione.Donald Trump (Getty Images).La scure trumpiana si abbatte su Unione europea e Cina«Da oggi iniziamo a rendere l’America di nuovo ricca», ha esordito il tycoon nel teatro della Casa Bianca. Gli Stati Uniti «non possono più continuare con una politica di resa economica unilaterale», ha aggiunto.