Ilfattoquotidiano.it - È morto Vittorio Pirbazari, il bodybuilder e attore tedesco colpito da infarto mentre faceva tapis roulant

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lutto nel mondo del cinema e del culturismo, ildain palestra. Aveva solo 44 anni. Tre mesi fa aveva sostenuto l’intervento chirurgico per riattaccare il muscolo pettorale che gli si era strappato. Come aveva raccontato su Instagram.“È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che ho fatto un vero post qui. – ha scritto su Instagram – Per la prima volta mi sono concentrato sul rimettermi in salute e dovevo farlo. Dovevo sottopormi a un intervento chirurgico al muscolo toracico e poi stare a casa per 2-3 settimane e guaire”.E poi la voglia di ricominciare: “Per il momento mi sento molto bene, e questa settimana piano piano torno in palestra. Prima un po’ di cardio e se funziona senza complicazioni, poi lentamente un po’ di allenamento alle gambe.