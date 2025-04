Thesocialpost.it - “Stiamo bene insieme”: i messaggi ossessivi di Stefano Argentino a Sara Campanella

MESSINA – Una relazione mai esistita, alimentata da una persecuzione costante e culminata in un delitto brutale. È questo il tragico epilogo della storia di, la studentessa uccisa lunedì a Messina da, coetaneo e suo presunto stalker. Nel suo telefono, rimangono centinaia divocali, prove di un’ossessione mai ricambiata, costruita in solitudine, fino a sfociare in violenza.La procura parla già di una “strategia molesta” messa in atto da, che da due anni insisteva con inviti, complimenti, attenzioni non richieste. «Più che una conversazione, era un monologo», raccontano le amiche di. Lei non rispondeva, lui insisteva. Nessun segnale di pentimento, secondo il gip Eugenio Fiorentino, che ha convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere.