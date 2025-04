Metropolitanmagazine.it - Le azioni asiatiche e i futures statunitensi crollano dopo l’annuncio di Trump: dazi alti per il sud dell’Asia

Il presidente Donaldha annunciato nuovidi vasta portata su quasi tutti i partner commerciali degli Stati Uniti (tra cui una tassa del 34% sulle importdalla Cina e del 20% sull’Unione Europea) che minacciano di smantellare gran parte dell’architettura dell’economia globale e di innescare guerre commerciali più ampie. All’indomani del giorno dell’indipendenza Usa in cui il presidente Donaldha annunciatodi ritorsione praticamente su quasi tutti i Paesi al mondo (oltre 180, tranne la Russia, ma il Moex a Mosca perde comunque l’1,3% oggi), l’Asia viaggia in forte calo. Alle ore 7:40 italiane, il Nikkei perde il 3,3%, Hong Kong il 2,14% e Shanghai lo 0,8%. Giù anche l’oro dai massimi (-0,4% a 3.154 dollari per oncia), sotto stress il petrolio Wti americano (-2,6%) a 69,85 dollari il barile, mentre i mercati iniziano a subodorare aria di recessione.