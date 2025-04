Movieplayer.it - L'ultima sfida, recensione: un trattato di mitologia calcistica appassionato ma fragile

Il debutto di Antonio Silvestre è un dramma sportivo a tinte gialle che vuole costruire un microcosmo calcistico il più completo possibile, così da poterlo destrutturare e analizzare. I problemi stanno nelle criticità che quest'ambizione comporta, soprattutto a livello di scrittura. Al cinema. In occasione del su primo film Antonio Silvestre opta per un dramma sportivo, anzi, calcistico, cioè un genere molto specifico e che in Italia ha una sua particolarissima nicchia (seppur ristretta e fatta di alti e bassi). Nel farlo il regista decide di creare un potpourri con tutto ciò che è legato all'immaginario del mondo del pallone. Il protagonista stesso de L'è, se ci pensate, una figura praticamente mitologica, ovvero il capitano bandiera che non ha mai vinto nulla e che ora ha davanti a sé la più classica delle last dances per riuscire a riscattare una carriera .