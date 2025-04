Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: le previsioni astrologiche del 4 aprile 2025

Cosa prevede l'diFox per il 4? Finalmente la Luna in Cancro! Quando l'astro argentato è nel suo naturale domicilio, la situazione generale risulta migliore che mai. Ed ecco che queste 24 ore i Cancro riscoprono il bello delle emozioni positive. Approfondiamo lediFox di venerdì 4, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale in modo da ottenere unaccurato.Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Stando all'giornaliero diFox, potresti non sentirti al massimo della forma fisica ed energetica. È importante ascoltare il tuo corpo e concederti il giusto riposo, evitando di sovraccaricarti di impegni. Prenditi del tempo per rilassarti, soprattutto in serata, quando potresti avvertire maggiormente la stanchezza.