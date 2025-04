Ilnapolista.it - Briegel: «Bagnoli entrò in stanza e disse: “Tu, domani, Maradona”. Vidi Garella e pensai: è il magazziniere»

Hans Peter Briegel intervistato da Repubblica, a firma Maurizio Crosetti. Sono quarant'anni dallo scudetto del Verona. E lui a ottobre ne compirà settanta. Fu uno dei calciatori simbolo di quella squadra.Cos'eravate, voi di quella squadra?«Una cosa sola. Ci telefoniamo ancora quasi ogni giorno, e se solo potessi farlo con, con Claudione, ah. Per vincere non devi avere i fuoriclasse, ma i più uniti. Quell'anno andarono in campo soltanto 14 giocatori: non potrà succedere mai più».Il Verona di Osvaldo Bagnoli.«Parlava poco ma parlava giusto. Vigilia della prima partita, viene in camera e mi fa: "Tu, domani, Maradona". Tre parole, e io rispondo con una: "Sì". Poi esce senza salutare.