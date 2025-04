Pianetamilan.it - Fenerbahçe-Galatasaray 1-2, mega rissa tra le due panchine! | VIDEO

Leggi su Pianetamilan.it

1-2 in Coppa di Turchia: giallorossi in semifinale. Al termine del match, si è scatenata unatra le dueIlelimina ildi José Mourinho ai quarti della Coppa di Turchia e raggiunge le semifinali. Grazie alla doppietta di Victor Osimhen, i giallorossi si sono imposti per 1-2, ma nel derby turco non sono mancati i momenti tensione. Proprio nei minuti finali è esplosa una furiosatra le due, che ha portato a ben tre cartellini rossi (X: @cenkcnr)