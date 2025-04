Gqitalia.it - Vogue Italia presenta Shopology: a brief history of fashion retail

Leggi su Gqitalia.it

In occasione della Milano Design Week,: aof. Un progetto speciale che esplora la relazione tra shopping e design, attraverso l’evoluzione delle boutique, delle abitudini e delle culture di acquisto in tutto il mondo.L’evento sarà aperto al pubblico dal 9 all’11 aprile a Palazzo Isimbardi a Milano, in corso Monforte 35, e si articolerà in un’installazione e una serie di talk e incontri con esperti, in un viaggio tra storia, design e innovazione.Dagli antichi mercanti di tessuti oltre l’Occidente allo sviluppo dei quartieri commerciali, dalla nascita dei grandi magazzini nel Giappone del XII secolo alla rivoluzione industriale e al moderno concetto dinel 1800, i visitatori saranno guidati lungo un arco temporale di duemila anni attraverso video proiezioni con testimonianze di architetti internazionali come Masamichi Katayama e Yusuke Seki, immagini storiche, rari documenti di design di negozi di tutto il mondo e le rapzioni degli store nella cultura pop.