Bibbiano la pm chiede condanne fino a 15 anni | Sistema ideologico e dogmatico negli affidi

Nel processo ordinario sul presunto business deglinella Val d’Enza reggiana, la pm Valentina Salvi ha concluso la sua lunga requisitoriandoa 15per gli imputati, tra cui figure chiave dei servizi sociali e della psicoterapia. L’inchiesta, esplosa nel 2019 con un’ondata di misure cautelari, aveva scatenato un intenso dibattito pubblico e politico, noto come caso.La richiesta più pesante riguarda Federica Anghinolfi, ex responsabile dei servizi sociali dell’Unione dei comuni, per la quale sono stati proposti 11e sei mesi, più tree sei mesi per reati non connessi. Seguono Francesco Monopoli, ex assistente sociale, con 11e sei mesi, e Nadia Bolognini, psicoterapeuta della onlus Hansel&Gretel, per cui sono stati richiesti ottoe tre mesi.