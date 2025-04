Internews24.com - Milan Inter, Calhanoglu ex letale! Le pagelle dei quotidiani

Leggi su Internews24.com

di Redazioneex! Ledeisulla prestazione del centrocampista turco, in gol nella sfida di ieri seraPareggio per 1-1 tra, in questo primo atto della semifinale di Coppa Italia, in attesa del ritorno in programma il 23 aprile. Gara equilibrata nel primo tempo, mentre nel secondo i nerazzurri non iniziano bene e subiscono gol da Abraham. Ci pensa poi, con un missile dal limite dall’area a mettere in pari il risultato. Proprio il turco è stato premiato come migliore da tutti inazionali italiani. Ecco le sueGAZZETTA DELLO SPORT 7,5: «Cercava questo gol come l’acqua nel deserto. Gioiello a parte, la sua è una prova chic: ritmi alti, esce quasi sempre bene dal pressing del»TUTTOSPORT 7: «Ha il piede caldo.