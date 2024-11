Lanazione.it - Mugello senza rete né cellulare: «Frazioni ferme a 30 anni fa»

Vicchio, 21 novembre 2024 – Con quasi tutte le maggioriscoperte dal segnale per i cellulari, inè forse Vicchio il comune che presenta le situazione più critica per quanto riguarda la copertura telefonica. E quella del suo territorio, sotto questo aspetto, sembra più la mappa di una battaglia, che quella di un comune nel 2024. Villore, Gattaia, Santa Maria a Vezzano: la situazione dellealle pendici dell’Appennino, dove la linea è praticamente ovunque assente, è desolante, ma anche dall’altra parte della Sieve la copertura è a macchia di leopardo. Come ricostruisce l’assessore Emiliano Salsetta. «Ci sono- afferma - come Villore o Gattaia, dove il segnale è assente praticamente ovunque. Nel caso di Villore, ad esempio, la linea sparisce già lungo la strada, molto prima della frazione.