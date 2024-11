Lettera43.it - Mille giorni di guerra in Ucraina: l’incognita Trump e Zelensky in cerca di un piano B

Dopo 1000dila scelta adesso è tra la vera escalation e l’apertura di un dialogo. A determinare quale strada prenderà il conflitto insarà con grande probabilità la nuova amministrazione statunitense dopo l’insediamento di Donalda gennaio. Il nuovo presidente dovrà decidere la prossima strategia: confermare un sostegno sempre maggiore a Kyiv, già accennato da Joe Biden in uscita di mandato con il via libera agli attacchi in profondità sul territorio russo, o ridurre progressivamente il sostegno che costringerà l’a un compromesso al ribasso. Volodymyrè insomma nelle mani di The Donald. Se sarà un bene o un male si vedrà.Volodymyr(Getty Images).Anche i missili Atacms concessi da Biden non saranno decisiviEssere stato in quelle di Biden fino a ora non è che abbia portato grandi successi: dopo quasi tre anni dil’sta perdendo negli ultimi mesi molto più terreno di quanto non sia accaduto in precedenza.