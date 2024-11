Movieplayer.it - Michael Fassbender: "Se potrei tornare come Magneto? Mai dire mai"

In una recente intervista,ha rivelato che l'ultimo film Marvel, Deadpool & Wolverine, gli ha risvegliato la voglia di interpretareha vestito per la prima volta i panni del cattivo degli X-Men,, nel 2011. Anche se la sua carriera di quattro film si è conclusa nel 2019 con X-Men: Dark Phoenix, l'attore è disponibile a riprendere il ruolo. Parlando con Collider,ha citato il successo di Deadpool & Wolverinemotivo per voler interpretare nuovamente: "Beh, sapete, ho amato lavorare con Hugh Jackman. Sapete, è un gentiluomo assoluto. Ha così tanto talento. Sono un grande fan di Ryan Reynolds e di quello che ha fatto con la serie di Deadpool. L'unico problema è che sono .