Ilfattoquotidiano.it - Cucciolo di tigre dai denti a sciabola morto solo dopo tre settimane di vita e ritrovato congelato (da 35 milioni di anni): ecco com’era

Avevatredi, ildidainel 2020 in Siberiapiù di 35.000passati nel permafrost. E ora l‘Istituto paleontologico Borissiak ha pubblicato il primo ikit dell’animale sulla rivista Scientific Reports grazie alla perfetta conservazione della parte anteriore del corpo, con tanto di baffi e artigli ancora affilati. “Per la prima volta nella storia della paleontologia, è stato studiato l’aspetto di un mammifero estinto che non ha analoghi nella fauna moderna”, sottolineano gli autori dello studio. La mummia delvissuto nel Pleistocene rappresenta un caso eccezionale, considerato che in genere le carcasse di antichi esemplari sepolti vengono disperse dall’azione di altri animali predatori e spazzini oltre che dagli elementi naturali.