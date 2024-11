.com - Calcio a 5 / Nasce lo Staffolo C5 Femminile: nel weekend il debutto ufficiale

Mister Marco Coppari racconta comeil progetto, con ragazze provenienti da tutta la Vallesina e dintorno. Sabato 23 novembre ila Fano contro il Piobbico nella Coppa Start Up del CSI, 21 novembre 2024 – Auna squadra dia 5. Qualche settimana fa, infatti, è comparsa sui social la formazionea 5, che disputerà il campionato CSI e giocherà le partite interne presso il Bocciodromo di Frontale di Apiro. Allena la squadra Marco Coppari: dopo una serie di amichevoli, sabato 23 novembre farà il suoa Fano, per la sfida di Coppa Start Up contro il Piobbico 90. Comeloa 5?Proprio il mister, Marco Coppari, spiega comequesta nuova realtà. “Io, Luca Gianfelici, Matteo Bastari, Alex Ciciliani e Alessandro Pelatelli – spiega l’allenatore – abbiamo messo in piedi questo progetto, non abbiamo una vera e propria società alle spalle e ci diamo una mano tra di noi, dividendoci i compiti.