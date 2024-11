Noinotizie.it - Sciopero: “esasperazione e disuguaglianze, servizio sanitario nazionale un sogno che si sta spezzando” Filippo Anelli

Leggi su Noinotizie.it

Di seguito il comunicato:“Unoin sanità non è mai una cosa che si decide a cuor leggero: scioperare in sanità crea sempre un profondo disagio anche sul piano etico. Credo, però, che questo sia il sintomo dell’che ha indotto poi i sindacati a dichiarare la giornata di. E’ un momento per portare l’attenzione della società, se ce ne fosse bi, e soprattutto della politica su quelle che sono le problematiche del sistema. Oggi noi partiamo da alcuni dati che sono drammatici: quattro milioni e mezzo di cittadini, secondo l’Istat, rinuncia alle cure; significa che siamo di fronte a una situazione in cui ilrisulta unche si sta, ilcovato da Tina Anselmi e tanti parlamenti alla fine degli anni ’70 per cui nessuno fosse mai solo davanti ai problemi di salute”.