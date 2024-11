Thesocialpost.it - Palermo, uomo trovato senza vita nella sua barca a vela

Leggi su Thesocialpost.it

Undi 52 anni, originario del Bresciano, è statomorto all’interno della suaormeggiata al molo trapezoidale di. Il ritrovamento è avvenutonotte, dopo l’intervento dei vigili del fuoco che hanno forzato l’ingresso dell’imzione.Leggi anche: Aggrediti con spranga e forbici al casello dell’A30: arrestato unIl corpo dell’era sottocoperta, con la porta d’accesso chiusa dall’interno. Secondo i primi rilievi, l’sarebbe morto da almeno cinque o sei giorni. Non ci sono segni di colluttazione o disordine che possano far pensare a un gesto violento.Il medico legale ha effettuato un’ispezione sul posto, ma il pubblico ministero potrebbe ordinare un’autopsia per chiarire le cause del decesso. Le prime ipotesi parlano di una morte naturale.