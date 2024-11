Terzotemponapoli.com - Napoli-Roma vista da Massimo Filardi

Leggi su Terzotemponapoli.com

L’ex giocatore delè intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “L’esperienza di Ranieri con me ala ricordo bene. Il primo anno fece benissimo, nel secondo iniziò male e finì peggio. In quella stagione ci fu anche una spedizione punitiva a Soccavo, prendemmo anche le ‘botte’ . in quell’annata successero tante di quelle cose.. Per quanto riguarda l’approdo di Ranieri alla, quando c’è un cambio allenatore i calciatori riescono a dare sempre qualcosa in più”.Lacome scenderà in campo al Maradona? “C’è maggiore determinazione, nella gara c’è maggiore concentrazione, sicuramente il tecnico verrà per chiudersi a, impostando due linee da quattro, è la cosa più semplice da fare all’inizio.