Oasport.it - LIVE Lione-Roma 4-1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Renard cala il poker e chiude i discorsi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA91? QUARTA RETE DEL, 4-1 sempre su corner. Realizza la reteche sale in quota e batte Ceasar con un ottimo stacco aereo in area piccola. Delusione immensa per questo finale di gara.90? Passivo veramente bugiardo ed eccessivo per la. 5? minuti di recupero segnalati intanto.88? TRIS: 3-1 con la neo entrata Le Sommer. Imbeccata da Diani, lascia partire un destro forte e angolato da destra in area, nessuno scampo per Ceasar.86? Greggi rileva Troelsgaard per la. Dabritz per Maroszan nelle file del.85? Ceasar ancora protagonista: reattiva sulla botta dal limite di Maroszan.84?ora padrone del campo e costantemente attorno all’area giallorossa.81? Ha dell’incredibile quanto capitato alle ragazze di Spugna, in due minuti.