Liberoquotidiano.it - Il "gesto estremo" di Anna Kalinskaya: rumors pesanti, come ha 'ribaltato' Sinner

Leggi su Liberoquotidiano.it

Fortunato al gioco. turbolento in amore? Il 2024 di Jannikè andato sicuramente a velocità supersonica e tanti sono i trionfi che lo hanno reso solidamente il numero 1 del tennis mondiale. In amore, però, sembra esserci stato uno scossone e quella che sembrava una bella favola pare giunta al termine. Parliamo, ovviamente, della sua relazione con la collega russa,, clamorosamente assente alla finale del 17 Novembre all'Inalpi Arena di Torino contro Taylor Fritz. La russa si è fatta fotografare in Florida, a Miami, mentre si diverte insieme alle sue amiche. E durante tutto il torneo, la tennista russa ha completamente ignorato le vittorie del suo fidanzato sui social: nessun like a Jannik, nessun commento, nessuna interazione. Solo foto al mare in relax, ora che la stagione diè terminata lo scorso 18 ottobre al torneo cinese di Ningbo.