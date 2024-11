Sport.quotidiano.net - Gli altri movimenti biancorossi. La rivoluzione non è finita qua. In uscita anche Childs e Forrest

E’ strano da dire ma Pistoia continua ad essere un cantiere aperto. Già perché a quanto pare iin entrata ednon sembrano essere finti con l’arrivo di Andrew Smith. Il lungo americano, naturalizzato lettone, è venuto per sostituire Luka Brajkovic che ha scelto di scrivere la parola fine alla sua avventura in biancorosso. Brajkovic era stato firmato per primo, nel maggio scorso, prima che l’era Rowan entrasse definitivamente nel vivo, ma con il passare del tempo il mulinello di situazioni che si sono venute a creare ha provocato nel giocatore un malessere tale da arrivare a dire basta. Come detto Brajkovic sembra essere solo il primo dei partenti a cui si potrebbero aggiungere Michaele Elijah. Il presidente Ron Rowan sta valutando attentamente la situazione prima di prendere una decisione definitiva ma i due rimangono sono sotto osservazione.