Beko vuole chiudere la linea del freddo a Cassinetta entro la fine del 2025 Il ministero | Non possiamo accettare il piano

(Varese), 20 novembre 2024 – Un totale di 1.935 esuberi. Sono i numeri pesanti della chiusuraladeldegli stabilimentiEurope di Siena e Comunanza (Ascoli Piceno) e delladel(Varese). E' quanto comunicato, in base a quanto si apprende, dai vertici della ex Whirlpool al tavolo ministeriale in corso a Roma, al Minit (delle Imprese e del Made in Italy), dove sono presenti anche i sindacati. Le chiusure e gli esuberi sarebbero previsti nelper l'Italia comunicato dalla multinazionale turca, un annuncio che arriva dopo 12 anni di cassa integrazione tra ex Whirlpool eEurope. "Non condividiamo e nonilpresentato oggi dai vertici diEurope. Faremo rispettare la golden power, che per noi significa tutelare l'occupazione".