Unlimitednews.it - Argentina, Meloni “Forte legame con Italia, politiche Milei coraggiose”

BUENOS AIRES () (ITALPRESS) – “Glini e gli argentini sono popoli fratelli. Ilche unisce le nostre nazioni ha radici profonde. L’amore per la libertà è un sentimento che ci accomuna da sempre”. Lo dice il premier Giorgia, nel corso delle dichiarazioni alla stampa a Buenos Aires dopo l’incontro con il presidente argentino Javier.“E’ moltol’identità di vedute su molti dossier, penso tra l’altro all’Ucraina, al Medio Oriente e al Venezuela – sottolinea-. Insieme all’Unione Europea lavoriamo per una transizione democratica e pacifica del Venezuela, affinchè la preferenza espressa dal popolo venezuelano per il presidente eletto Gonzalez Urrutia e le legittime aspirazioni di libertà e democrazia trovino finalmente realizzazione”.“Il potenziale di crescita delle nostre relazioni economiche è straordinario, grazie anche alle oltre 300 impresene che sono attive nella nazione, che impiegano più di 16 mila lavoratori e che generano un giro d’affari di quasi 3 miliardi di euro – afferma ancora il premier -.