Ilrestodelcarlino.it - Sciopero dei treni sabato 23 e domenica 24 novembre in Emilia Romagna: cosa sapere

Bologna, 192024 – Fine settimana di disagi. Si prospettano problematici i trasporti pubblici23 e24per unonazionale dei. Nello specifico, incrociano le bracciatalia, Tper () e Trenord (Lombardia): quindiin tilt – con possibili cancellazioni o variazioni – in tutta la nostra regione.: date e orari Loinizierà alle ore 21 di23 fino alle ore 20.59 di24. Coinvolgerà tutto il personale delle società del Gruppo FSI e delle altre aziende che operano nel settore ferroviario sul territorio nazionale.talia Tper annota che “iche si trovano in viaggio ainiziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale; trascorso tale periodo, ipossono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale”.