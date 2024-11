Madre trovata morta figlio in stato d’incoscienza e tanti interrogativi senza risposta | il giallo che sconvolge Cassina

Leggi su Dayitalianews.com

Una tragedia ha sconvoltoValsassina, piccolo comune in provincia di Lecco, dove la mattina di lunedì 18 novembre è stata fatta una macabra scoperta: una donna di 73 annivita nella sua abitazione e vicino a lei il48enne privo di sensi e attualmente ricoverato nell’ospedale di Lecco in prognosi riservata. Lei era Margherita Colombo,di Corrado Paroli, a sua volta genero di Stefano Galli, ex consigliere leghista morto nel 2021 e accusato di truffa e peculato per aver ottenuto illegalmente rimborsi con soldi pubblici per spese varie. Una vicenda conpunti oscuri sui quali va fatta piena luce.Il macabro ritrovamentoA scoprire l’orribile scena è stata Laura Verdiana, ex moglie di Paroli preoccupata proprio da un messaggio inquietante che lui le aveva mandato.