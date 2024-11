Oasport.it - LIVE Italia-Estonia 12-6, Europei curling femminile in DIRETTA: sesta vittoria e semifinale agguantata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.36: La nostrasi chiude qui! Domani altra giornata importante con-Norvegia e-Germania in campo maschile e con-Scozia fra le donne. Appuntamento a domattina alle 8.00 per-Norvegia, grazie per averci seguito e buona serata!20.35: SI CHIUDE QUI! Con la mancata bocciata di Tuvike che regala la mano rubata da 2 alle azzurre che dunque conquistano la loro(12-6) e si avvicinano ulteriormente alle semifinali. Qualche patema di troppo per le azzurre ma gara comunque dominata.20.30: Sempre stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri dell’end. Situazione tutto sommato tranquilla per le azzurre20.26: Una stone azzurra a punto dopo 8 tiri del nono end20.20. ECCOLA LA BOCCIATA CHE REGALA I DUE PUNTI ALL’! Constantini allontana la stone a punto estone e piazza la stone al centro della casa! 10-6 per le azzurre quando mancano due end20.