Quotidiano.net - Il ministro Pichetto Fratin su QN ’Energia’

Leggi su Quotidiano.net

Milano, 19 novembre 2024 – Una fotografia nitida e ricca di riflessioni sul delicato quanto cruciale tema della transizione energetica nel nostro Paese e non solo. Con un affaccio sulle questioni climatiche, sempre più al centro del dibattito, e uno sguardo volto al futuro in tema di ricerca e innovazione tecnologica. Questo e molto altro ancora nello specialein abbinamento gratuito domani ai giornali della famiglia di QN il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. Le 32 pagine del fascicolo sono aperte dall’intervista aldell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilbertoil quale ribadisce che “serve una transizione dai fossili e questa strada è ineludibile. Non si va indietro, ma solo avanti”.non si limita a tracciare un’istantanea della situazione, ma va oltre.