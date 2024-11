Ilrestodelcarlino.it - "Duemila voti in più non sono bastati"

Per Massimo Bulbi ltre 6.300 preferenze ricevute dagli elettori nonbastate. "Eppure ne ho incassate 2.000 in più rispetto alla scorsa tornata, quando invece venni eletto.comunque soddisfatto, perché questo incremento testimonia il fatto che il mio lavoro e il mio impegno a favore della comunitàstati riconosciuti e premiati. Grazie di cuore a tutti quanti. Francamente poi pensare che per essere eletti si sarebbero dovute superare le 8.000 preferenze era un’ipotesi impensabile alla vigilia. Complimenti ai colleghi di Forlì che hanno svolto un grandissimo lavoro. La notizia migliore riguarda in ogni caso l’esito finale delle elezioni, abbinato alla larghissima vittoria di Michele de Pascale. L’Emilia Romagna è in ottime mani". E’ un appassionatissimo tifoso del Cesena, calcisticamente parlando, questa volta in termini di eletti siamo sul 2-0 per il territorio forlivese, in controtendenza rispetto a quando in Regione veniste eletti lei e Lia Montalti.