Crisi demografica e spopolamento: il governo punta sul rilancio delle aree interne

“Nellelacorre a velocità doppia rispetto al trend nazionale. Dal Comune più piccolo (Morterone, 34 abitanti al 1° gennaio 2024) a quello più popoloso (Gela, 70.811 abitanti, in provincia di Caltanissetta), i territori interni segnano una perdita di residenti del 5% sul 2014, contro il 2,2% della media nazionale”. Lo ha reso noto il Sole 24 Ore nella sua tradizionale inchiesta statistica collegata alla demografia nazionale. Le unioni tra Comuni, gli incentivi e i piani disi si sono rivelati finora poco incisivi. Il problema è che nellesi trova il 48% dei Comuni italiani, dove vivono 13,6 milioni di persone (poco meno di un quarto della popolazione italiana).Su un totale di 3.834 Comuni, 382 sono quelli meno serviti per il tempo medio di percorrenza per raggiungere i servizi essenziali legati a salute, istruzione e mobilità, che risulta superiore ai 65 minuti.