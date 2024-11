Lapresse.it - Autonomia, bocciata mozione: opposizioni mostrano il tricolore

Bagarre in aula alla Camera, dopo il voto con cui è statalaunitaria dellesull’differenziata. Dai banchi delle, i deputati hanno mostrato ile cantato l’inno di Mameli.La, respinta con 155 no, 124 sì e due astenuti, è stata presentata dopo della bocciatura della legge Calderoli da parte della Corte Costituzionale. Si chiedeva al governo di interrompere immediatamente le intese in fase di negoziazione con le regioni sulle ‘materie non Lep’ e di sciogliere il Comitato per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni