Secoloditalia.it - Asse Parigi-Roma, Macron loda la premier: “Giorgia ha fatto una bella mossa sul Mercosur”

Galeotto fu il G20 di Rio de Janeiro. Tratorna il sereno, anzi sembra esserci un vero e proprio feeling sulle politiche agricole e commerciali. Lo dimostrano le parole di elogio versoMeloni, ‘strappate’ dalla stampa al presidente Emmanuelmentre pggiava nottetempo con la moglie Brigitte sul lungomare della spiaggia di Ipanema, blindato per i lavori del G20. Riconosciuto da una signora, l’inquilino dell’Eliseo si ferma a scambiare due parole in inglese e si intrattiene con alcuni giornalisti italiani inviati per il summit.G20,: “Ho visto Meloni,sul”La domanda è quasi d’obbligo, presidente ha parlato con laitaliana? “ConMeloni ci siamo visti, si. È qui con la figlia Ginevra”, dice sorridendo. Poi la frase che dice tutto “Meloni haunasul, davvero”.