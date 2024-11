Ilrestodelcarlino.it - Anguille, qual è la chiave della loro sopravvivenza: la scoperta delle Università di Ferrara e Padova

, 19 novembre 2024 – Chi l’avrebbe mai detto? Anche nel mondo, la diversità è resilienza. Questi pesci sinuosi e misteriosi, con una forma che ricorda un serpente, sono da tempo minacciati da numerosi fattori, tra cui la pesca illegale, le modifiche ambientali e le barriere artificiali. Tuttavia, un recente studio ha rivelato che proprio questa varietà di comportamenti migratori potrebbe essere la. Comportamenti migratori distinti: la forzadiversità A differenza di quanto si pensi, non tutte leseguono lo stesso percorso durante la migrazione. Mentre molte specie animali si spostano come un’unica massa compatta, leeuropee sembrano avere una strategia molto più diversificata. Alcunesono abili nel superare barriere naturali e artificiali, come dighe e sbarramenti, mentre altre sono più adatte a risalire flussi d’acqua veloci, ma incontrano difficoltà davanti agli ostacoli fisici.