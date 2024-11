Lapresse.it - Usa, Trump junior: “Biden vuole scatenare Terza guerra mondiale”

DonaldJr. ha affermato domenica che i recenti aiuti degli Stati Uniti all’Ucraina sono un tentativo dell’amministrazionediuna “” prima che suo padre Donaldentri in carica a gennaio.Le parole dijr arrivano dopo che il presidente Joe, 81 anni, ha autorizzato l’esercito ucraino a utilizzare missili a lungo raggio forniti dagli americani per colpire obiettivi all’interno della Russia.Jr., 46 anni, sui propri canali social ha affermato il “complesso militare-industriale” sta cercando di indebolire suo padre prima che entri in carica, spingendo laancora più nel caos.“Il complesso militare-industriale sembra voler assicurarsi di far scoppiare laprima che mio padre abbia la possibilità di creare la pace e salvare vite”, ha twittato.